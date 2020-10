Stiri pe aceeasi tema

- Un meci de rugby care s-a disputat sambata in apropiere de Sydney a fost intrerupt pentru scurt timp, dupa ce organizatorii au constatat ca spectatori nu respectau regulile de distantare sociala impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, informeaza cotidianul L'Equipe. Finala Shute Shield,…

- Nicusor Dan, primarul general ales al Capitalei, a anunțat ca va face un test pentru a afla daca este infectat sau nu cu noul coronavirus. Noul primar al Capitalei a menționat intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul unei vizite de lucru la Ministerul Fondurilor Europene ca „in cursul zilei de…

- Premierul Ludovic Orban a tras atenția asupra locurilor unde cetațenii se pot infecta cu virusul ucigaș, COVID -19. Primul ministru a declarant ca cei mai mari factori de risc pentru infectarea cu COVID sunt nunțile, botezurile și transportul public. De asemnea, Orban a susținut ca și inceperea școlilor…

- Așa cum era de așteptat, decizia majoritații locuitorilor din Deveselu de a vota un candidat decedat a devenit știre in presa internaționala. Faptul ca romanii din Deveselu, localitatea care gazduiește un scut antiracheta al NATO, au decis cu buna știința sa aleaga un decedat de coronavirus pentru funcția…

- Pentru desfașurarea in bune condiții a turneului de la Roland Garros vor fi puse in aplicare reguli stricte de protecție in contextul pandemiei de coronavirus. Una dintre condițiile pentru care un sportiv sa poata intra pe teren este prezentarea a doua teste negative pentru Covid-19. Conform L’Equipe,…

- Potrivit unei decizii adoptate marti de autoritatile din Berlin, persoanele care vor sa participe la proteste cu peste 100 de manifestanti vor fi obligate sa poarte masti de protectie. Decizia a fost luata in urma unei dispute intre autoritati si manifestanti contra restrictiilor antiepidemice, potrivit…

- Premierul statului australian New South Wales (NSW) si-a cerut scuze luni pentru ca nu a oprit debarcarea pasagerilor depistati cu coronavirus de pe un vas de croaziera la Sydney in martie, declansand ceea ce a fost la momentul respectiv cel mai mare focar de COVID-19 in Australia, relateaza Reuters.…

- Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, aflat deja sub un ordin ca oamenii sa stea acasa, nu reuseste sa tina boala sub control, iar numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus a atins un nivel record saptamana trecuta. Duminica, statul Victoria a raportat 671 de cazuri de infectii,…