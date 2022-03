Meci internațional pe arena ”Ilie Oană” 15 lei biletul la Romania – Norvegia Saptamana viitoare, joi, 24 martie, de la ora 17:00, naționala Under 20, pregatita de Bogdan Lobonț, joaca impotriva Norvegiei, un meci amical, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Biletele pentru acest joc au prețul de 15 lei (intrare generala) și pot fi achiziționate de pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Acestea vor fi disponibile și la casieria arenei din Ploiești, in ziua meciului, incepand cu ora 10:00. Gratuit pentru copii! FRF a decis ca, la acest joc, copiii sub 14 ani au acces gratuit la tribuna a II-a, fiind necesara selectarea tipului de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

