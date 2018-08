Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii Targu Jiu a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii a 2-a. Cu o medie de varsta de 20,5 ani, tanara echipa pregatita de Adrian Bogoi a furnizat una dintre surprizele primei etape. Pandurii Targu Jiu s-a impus cu 1-0 pe terenul nou-promovatei Aerostar Bacau, o echipa omogena,…

- Etapa a treia din Liga 1 la fotbal debuteaza vineri (3 august), cu partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani. Confruntarea va fi gazduita de stadionul "Ion Oblemenco", de la ora 21:00. CFR Cluj va primi sambata vizita celor de la Concordia Chiajna, in timp ce FCSB se va duela duminica, pe…

- Joi, 19 iulie, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al Ligii 2 Casa Pariurilor, sezonul 2018-2019. Prima etapa este programata pe 4 august, informeaza site-ul frf.ro. Etapa 1 – 4 august 2018 ACS ENERGETICIANUL – CS LUCEAFARUL ORADEA ASU…

- Azi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al Ligii a 2-a, sezonul 2018-2019. Prima etapa este programata pe 4 august. Componența ligii secunde este urmatoarea, in ordinea numerelor extrase la stabilirea țintarului: 1. ACS Energeticianul…

- De cand ACS Petrolul 52 Ploiești a reușit sa asigure, pe repede inainte, continuarea existenței unei echipe cu numele de Petrolul, trupa antrenata, pe rand, de Octavian Grigore (ediția de campionat 2016-2017 a Ligii A Prahova și turul celei urmatoare, de la Liga a III-a, Seria a III-a) și Romulus Ciobanu…

- Galben-albastrii au primit din partea Federatiei Romane de Fotbal trofeul cuvenit castigatoarei campionatului Ligii a III-a, impunandu-se in seria a 3-a, la capatul unui sezon in care problema echipei care va promova in esalonul secund s-a pus doar „partial”. In tur, cu Octavian Grigore pe banca, petrolistii…

- Formația Pandurii Targu Jiu a oferit sambata o surpriza placuta suporterilor sai. Gorjenii au reușit sa se impuna in deplasare, la Timișoara, cu 2-1 in fața echipei Ripensia, partida contand pentru etapa a 36-a din Liga a II-a. Elevii lui ...

- Liga 2, etapa 35. Hermannstadt sarabatorește ”acasa” promovarea. Program și clasament. Deja promovata, AFC Hermannstadt va sarbatori, miercuri, alaturi de suporteri, in meciul cu Metaloglobus București, accesul in premiera in prima Liga. La randul ei promovata in Liga 1, Dunarea Calarași va juca, joi,…