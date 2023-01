Stiri pe aceeasi tema

- Rapid București joaca astazi impotriva lui Esbjerg cu gandul la sferturile de finala din Liga Campionilor. Meciul incepe la ora 17:00 și este liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2 și PrimaSport 4. Campioana joaca in deplasare cu Esbjerg, echipa vazuta de casele de pariuri drept favorita, cu…

- Clubul Sportiv Municipal Targoviște va intalni maine, 11 Ianuarie, de la ora 18:00, in Bulgaria, pe Maritza Plovdiv. Partida va fi transmisa, in direct, pe canalul de YouTube al celor de la Champions League. Despre cele doua echipe Dupa cum bine știți, pentru Clubul Sportiv Municipal Targoviște, calificarea…

- Volei Alba Blaj va avea ca adversara, miercuri, 21 decembrie, formația italiana Vero Milano, intr-un meci din etapa a 2-a a grupei B din Liga Campionilor la volei fete. Partida se va disputa in Sala Sporturilor din Tg.Mureș, de la ora 19.00, intrarea spectatorilor fiind libera. In prima etapa, echipa…

- Sala Sporturilor din Targu Mureș va gazdui miercuri, 21 decembrie, de la ora 19.00, partida de volei contand pentru CEV – Champions League Volley 2023 dintre formațiile Volei Alba Blaj (Romania) și Vero Volley Milano (Italia). Potrivit organizatorilor, partida conteaza pentru etapa a 2-a a grupelor…

- CSM București și Vipers Kristiansand vor juca duminica, intr-un duel extrem de important din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul dintre primele doua clasate din Grupa A a fost progamat intr-un mod incredibil. Partida se va juca duminica, de la ora 17:00: Exact la aceeași ora la care…

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj a fost invinsa, cu scorul de 2-3 (23-25, 25-18, 25-23, 21-25, 7-15), de Volero Le Cannet (Franta), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor. In celalalt meci din grupa, Vero Volley Milano (Italia) a trecut de SC Prometei…

- CSM Volei Alba Blaj a fost invinsa de echipa franceza Volero Le Cannet cu scorul de 3-2 (25-23, 18-25, 23-25, 25-21, 15-7), miercuri seara, in deplasare, in primul sau meci din Grupa B a Ligii Campionilor la volei feminin, Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CFR Cluj se dueleaza joi cu FC Ballkani in ultimul meci al Grupei G din Conference League, iar o victorie o duce pe campioana Romaniei in „primavara europeana”. Meciul din Gruia este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.