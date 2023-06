Stiri pe aceeasi tema

- Mario Jardel, „gheata de aur”, la Cluj, la Sports Festival 2023, la demostrativul All Stars Romania – Galatasaray Legends! Marele fotbalist brazilian Mario Jardel vine la Sports Festival și va juca in meciul demonstrativ All Stars Romania vs. Galatasaray Legends alaturi de Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu,…

- Gica Hagi a vorbit recent despre Mihai Neșu și despre lecțiile pe care le-a invațat de la acesta. Cariera fotbalistului s-a incheiat pe 10 mai 2011, atunci cand a suferit o accidentare grava la un antrenament al echipei FC Utrecht. La inceputul lunii mai a fost organizat un eveniment caritabil, „Gala…

- FARUL - RAPID 7-2. Gheorghe Hagi, antrenorul constanțenilor, a analizat victoria categorica a echipei sale. Hagi și-a felicitat elevii și considera ca Rapid a tratat meciul de sus, dupa ce giuleștenii au caștigat cu FCSB (1-0) și CFR (3-1) in ultimele doua meciuri. Ce a declarat Gica Hagi dupa Farul…

