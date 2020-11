Meci crâncen la Belfast și egal la pauză- Care sunt șansele naționalei României Meci crancen fara faze de poarta la Belfast, intre Romania și Irlanda de Nord. Tricolorii au avut posesia insa nu au avut mari ocazii in prima repriza și depind de rezultatul de la Belgrad. Romania se afla pe locul 21, iar acum ne mai rugam doar ca rușii sa obțina in Serbia un rezultat mai slab decat al nostru in Irlanda de Nord: noi victorie – ei remiza, noi egal – ei infrangere. Trupa lui Radoi a profitat de anularea partidei cu Norvegia și, fara sa verse un gram de sudoare, a urcat inca un loc in clasamentul dupa care UEFA va alcatui grupele valorice la tragerea la sorți CM 2022.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

