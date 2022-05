Stiri pe aceeasi tema

- Desi e cam depasita de cerintele sportului modern, precum intreaga infrastructura sportiva timisoreana per ansamblu, sala „Constantin Jude” va gazdui un meci al „Vulturilor”. Meritul e al selectionerului Dragan Petricevic, care aduce practic Romania – Luxemburg, duel din precalificarile FIBA EuroBasket…

- Semifinala barajului pentru CM 2022 dintre Scoția și Ucraina ar fi trebuit sa se joace pe 24 martie, dar a fost amanata de UEFA, dupa ce Rusia a declanșat razboi pe teritoriul Ucrainei. Acum, forul european a anunțat data oficiala in care partida dintre cele doua echipe se va putea juca. Astfel, UEFAa…

- CFR Timisoara a cedat azi pe teren propriu in primul joc din semifinalele Ligii I la futsal cu Autobergamo Deva. Oaspetii s-au impus cu 4-2 (2-0) pe final, dupa ce banatenii au reusit sa egaleze in repriza a doua. Favorita, formatia hunedoreana a deschis scorul rapid in batrana „Constantin Jude”. Costa…

- Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara va gazdui marți seara, de la ora 18:00, in direct la Digi Sport 3, confruntarea dintre CFR Timișoara și Autobergamo Deva, primul episod al duelului dintre cele doua formații din semifinalele Ligii I Futsal. Locul 1 la finalul sezonului regular, Autobergamo…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara infrunta una dintre reprezentantele Romaniei in cupele europene, Minaur Baia Mare. Meciul va avea loc sambata, 26 martie, ora 11,00, la sala Constantin Jude și conteaza pentru etapa a XXII-a a Ligii Naționale. La aproape 3 zile de la victoria…

- 15 adolescenți, care fac parte din Naționala de fotbal in sala sub 17 ani a Ucrainei, vor ajunge, in aceasta seara, la Timișoara și vor ramane aici pana cand lucrurile se vor liniști in țara lor. In urma demersurilor facute de autoritaților din Ucraina, Federația Romana de Fotbal a obținut sprijin de…

- Romania va participa la Campionatul European de futsal sub 19 ani, de la Jaen (Spania) in toamna gratie si unei contributii importante de pe Bega. Echipa antrenata de Robert Lupu a invins ieri in meciul decisiv formatia similara a Slovaciei, scor 4-0, iar doua dintre reusitele „tricolorilor” au purtat…

- Peste 750.000 de euro s-au strans pana acum la concertul caritabil „We Are One” in sprijinul refugiatilor ucraineni, insa contorizarea continua, a anuntat duminica primarul Capitalei, Nicusor Dan. „Peste 750.000 de euro, fonduri stranse pana acum, cu ajutorul concertului „We Are One” pentru oamenii…