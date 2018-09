Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 12 sezoane la show-ul „Te cunosc de undeva”, Andrei Aradits s-a reintors la actorie. Actorul are un rol in drama „Vlad”, o interpretare moderna a poveștii contelui de Monte Cristo, unde va juca un personaj negativ. Aradits este mai mult decat incantat de proiect. In ultima perioada Andrei Aradits…

- Mai sunt cateva zile si incepe The Big Picnic 2018, cu concerte, ateliere, teatru și film, in Parcul 1 din Oradea. Din 31 august si pana in 2 septembrie sunt invitati la evenimente toți cei care doresc sa-și petreaca un weekend la iarba verde, in inima orașului. Nume sonore din peisajul electronic…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Un grup de oameni de știința americani au dovedit ca durata vieții femeilor poate fi estimata pornind de la durata de viața a parinților lor. Aceștia au analizat datele medicale de la mii de femei și au descoperit o legatura între vârsta parinților…

- Medicamentul revoluționar a trecut cu succes de faza experimentala și cu ajutorul lui vor putea fi vindecate mai multe tipuri de cancer ce sunt in prezent imune la tratamente. Cercetatorii de la Universitatea din California, din San Francisco, au folosit un medicament in curs de dezvoltare, facut de…

- Deputatul PSD, Marius Budai, a scris pe contul sau de Facebook ca unul dintre motivele asa-zisului „atac enorm impotriva Romanie“ ar fi „gestionarea si directionarea bugetului UE catre zone prestabilite“, „in niciun caz Romania“, iar cine sta in spatele acestui atac vrea un guvern de „coloratura tehnocrata“.

- Alaturi de mama – Daca o inviți pe bunica la cina, este posibil sa ii prelungești viața sau cel puțin asta ne spun studiile de ultima ora. Cercetatorii de la Universitatea din California, San Francisco au descoperit ca singuratatea joaca un rol important in declinul asociat adesea cu batranețea. Studiul…