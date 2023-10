Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca in cadrul ședinței de guvern care va avea loc pe data de 12 octombrie, mecanismul de protejare a fermierilor romani de importurile de cerale ucrainene va fi aprobat

- Ce inseamna expresia ”a caștiga pe cineva la belciuge”, de fapt. Foarte mulți romani o folosesc, fara sa știe exact de unde vine aceasta expresie. Este una foarte veche. Ce inseamna expresia ”a caștiga pe cineva la belciuge” Limba romana este plina de ”vorbe din popor”, expresii folosite de sute de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat astazi, 5 octombrie, la Palatul Victoria, ca in Guvern se discuta despre o modalitate de protecție a fermierilor romani asupra importurilor de cereale din Ucraina. „Discutam in prima lectura mecanismul prin care protejam fermierii romani și producția romaneasca de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Palatul Victoria, ca Guvernul discuta un mecanism de protecție a fermierilor romani in fața importurilor de cereale din Ucraina.„Discutam in prima lectura mecanismul prin care protejam fermierii romani și producția romaneasca de importurile de cereale din…

- A fost facut anunțul momentului pentru 4 milioane de romani cu pensii. S-a facut publica data la care intra banii in plus, in octombrie, chiar de catre șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu. Cați bani peste pensie ii vor intra fiecarui pensionar. Statul ofera mai mulți bani pensionarilor in octombrie…

- Anchetele penale bat pasul pe loc de ani de zile, iar vinovații nu au platit niciun leu Șase dosare penale au fost deschise, ȋn ultimii ani, de catre instituții precum parchetul local Targu Jiu, DIICOT, DNA, parchetul de pe langa ICCJ, cu privire la activitațile infracționale de la Clubul Sportiv Pandurii…

- O majorare a pensiilor ar urma sa aiba loc de la 1 ianuarie 2024. La Ministerul Muncii inca se lucreaza la aceasta noua lege. Marcel Ciolacu si mai multi ministri vor merge intr-o vizita oficiala la Bruxelles, la finalul acestei luni, unde se va lua in discutie si subiectul cresterii pensiilor. Cum…

- Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) spune ca este necesara legalizarea tuturor strainilor, care se afla pe teritoriull Republicii Moldova. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa de catre Mihail Voda, șeful IGM. "In martie, Guvernul de la Chișinau a aprobat Mecanismul…