- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…

- Comisia Europeana saluta votul Parlamentului European, care confirma acordul politic la care s-a ajuns in decembrie 2020 referitor la Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilienta. Acest vot marcheaza un pas important in directia punerii la dispozitia statelor membre a unor imprumuturi…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat ca Mecanismul de Redresare si Rezilienta aprobat de Parlamentul European este principalul instrument al Uniunii Europene pentru relansarea economica, in urma crizei generate de pandemia de COVID, iar din buget total in valoare de 672,5 miliarde euro, Romaniei ii…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru afirma ca este ”o zi istorica” pentru Europa, intrucat se da votul final pentru Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro. ”Simt o mare responsabilitate in calitate…

- Rezultatul votului a fost de 78 de voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 13 abtineri. Raportul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, coordonat de europarlamentarul Siegfried Muresan (PNL / PPE) din pozitia de coraportor, prevede alocarea a 672,5 miliarde de euro in urmatorii trei ani pe care…

- Fondul de redresare (Mecanismul de redresare si rezilienta) în valoare de 750 de miliarde euro, propus de Uniunea Europeana, va fi lansat chiar daca Polonia si Ungaria îsi mentin veto-ul, a dat asigurari presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a relatat duminica thenews.pl, preluat…

- Planul National de Dezvoltare si Rezilienta, in valoare de 30,4 miliarde de euro, are patru obiective majore, respectiv modernizarea si dezvoltarea Romaniei, modernizarea si dezvoltarea oraselor, modernizarea si dezvoltarea marilor servicii publice si cel de investitii in mediul de afaceri, a declarat…