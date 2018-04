Stiri pe aceeasi tema

- INTACT Media Group organizeaza marți, 24 aprilie 2018, la Palatul Parlamentului, forumul “MECANISME PENTRU SUSȚINEREA COMPETITIVITAȚII COMPANIILOR ENERGO-INTENSIVE DIN INDUSTRIA ROMANEASCA”. Evenimentul, care va fi moderat de Alessandra STOICESCU, Director executiv, INTACT…

- COMPETIȚIE… Joi dimineața, magistrații vasluieni au semnat documentele de inființare ale unei noi structuri patronale la nivelul județului Vaslui. Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii (PIMM) Vaslui, organism care va funcționa in subordinea Confederației Patronale din Industrie, Agricultura,…

- Foarte ciudata Europa aceasta care doar aparent este in comun a noastra. Poate nu intamplator si in orice caz nu degeaba a cazut proiectul constitutional care vorbea despre Europa unita, despre identitatea europeana, cetatenia europeana si era, in fapt, primul pas spre afirmarea unei cu totul altfel…

- Horoscop Romanii continua sa creada in Europa și in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea și dinamismul lor, in construirea viitoarei Uniuni Europene, ale carei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, in timpul Președinției romane a Consiliului UE

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta interparlamentara privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta economica in Uniunea Europeana - Semestrul European (Bruxelles, 19 - 20 februarie) Doamna senator Gabriela Cretu,…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…