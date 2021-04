Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin pentru malarie dezvoltat de Universitatea Oxford a aratat o eficacitate de 77% in primele teste pe subiecți umani și ar putea fi o descoperire uriașa in lupta impotriva bolii, informeaza BBC. Malaria ucide peste 400.000 de oameni in fiecare an, majoritatea copii din Africa Subsahariana.

- O echipa de medici de la Kyoto University Hospital (vestul Japoniei) a anuntat joi ca a realizat cu succes primul transplant pulmonar de la donatori vii, la o pacienta ai carei plamani au fost grav afectati de COVID-19, relateaza EFE, conform AGERPRES. Pacienta a suferit de pneumonie dupa ce a fost…

- Compania farmaceutica Merck a anunțat sambata ca medicamentul experimental antiviral molnupiravir pe care il dezvolta impreuna cu Ridgeback Bio a aratat o reducere rapida a virusului conform fazei a doua a unui studiu in randul participanților aflați in primele faze ale COVID-19, anunța Reuters. Constatarile…

- In premiera naționala, Vodafone Romania a testat cu succes primul Open IP Router pentru site-urile de comunicații mobile dezvoltat in cadrul Telecom Infra Project (TIP). Proiectul din Romania, precum și cel realizat recent de Vodacom in Africa de Sud, demonstreaza posibilitatea de a utiliza un Open…

- Boxerul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez si-a conservat titlurile mondiale WBC si WBA ale categoriei supermijlocie, dupa ce l-a invins pe turcul Avni Yildirim prin KO tehnic in repriza a patra a meciului disputat sambata pe stadionul Hard Rock din Miami, noteaza AFP. Alvarez a dominat…

- Adela Popescu a venit cu marturii neștiute din relația superba pe care o are alaturi de Radu Valcan. Cum a ajutat-o celebrul prezentator al emsiunii „Insula iubirii” sa aiba succes? Cum a ajutat-o Radu Valcan pe Adela Popescu in drumul spre succes? Adela Popescu și Radu Valcan sunt unul din cele mai…

- Efectele medicamentului-minune anti-covid-19. Acesta este folosit cu succes de o țara, iar pacienții pleaca acasa, vindecați, dupa numai cinci zile. A fost descoperit medicamentul care vindeca coronavirusul, indiferent de forma bolii. Cum se numește și cand va fi disponibil S-a aflat care sunt efectele…

- Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a afirmat, cu privire la posibilitatea ca USR-PLUS sa decida cu privire la un nou prefect al Bucurestiului, ca ii ureaza succes acestuia, oricine ar urma sa fie numit.