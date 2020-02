Stiri pe aceeasi tema

- Mecanicul din Sri Lanka era angajat legal, cu permis de munca, la un service auto din Lețcani. Vineri, el a plecat de la munca spunand ca merge pana la Carrefour sa-și ia de mancare dar nu s-a mai intors. Patronul l-a sunat, dar nu a reușit sa dea de tanarul de 25 de ani.Dupa mai multe incercari esuate…

- Mecanicul in varsta de 25 de ani lucra la reprezentanta Peugeot. Vineri, Chandrkumar Vajitha absentat nemotivat de la serviciu, iar patronul a incercat sa il apeleze telefonic. Dupa mai multe incercari esuate de a-si gasi angajatul, administratorii firmei au sunat la politie. Oamenii legii au inceput…

- Un sofer care circula cu viteza excesiva pe DN 73, sambata dimineata, a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor argeseni, fiind prins ulterior dupa o urmarire in trafic, scrie Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca agentii rutieri au efectuat semnalul regulamentar de…

- In urma cercetarilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Botosani, a fost depistat autoturismul implicat in accidentul rutier produs in aceasta dimineața pe strada Sucevei din municipiul Botoșani.

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate impreuna cu procurorii DIICOT din Arad au efectuat doua percheziții pe raza județelor Bihor și Arad. Un barbat a fost arestat pentru trafic de droguri de mare risc. „La data de 9 ianuarie 2020, a fost depistat in flagrant delict un barbat,…

- Un barbat de 50 de ani a fost prins in flagrant cand incerca sa fure dintr-un cabinet medical din Salonta, județul Bihor. Acesta a fost impușcat in picior de un polițist, transmite Mediafax.Hoțul a fost prins in flagrant sambata seara. Barbatul avea fața acoperita cu o cagula și incerca sa fure din…

- Muntii Apuseni reprezinta o zona propice pentru dezvoltarea acestei specii de animal salbatic. El se comporta atat ca vanator cat si ca necrofag, fiind un important factor in pastrarea echilibrului natural. Acolo unde lupii au fost exterminati, indiferent de motive, a avut loc o prabusire a echilibrului…

- O acțiune a polițiștilor din Bihor pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pentru depistarea, identificarea si tragerea la raspundere a celor care incalca prevederile legale sau comit infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, s-a lasat cu amenzi grele. Ca urmare a abaterilor constatate…