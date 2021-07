Mecanicul de locomotivă, implicat în accidentul de la Fetești, reținut de polițiști. Acesta avea o alcoolemie de 0,4 la mie Mecanicul locomotivei care a facut accident, miercuri seara, in stația Fetești a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, a transmis IPJ Ialomița. Acesta avea o alcoolemie de 0,4 in aerul expirat, la testul alcoolscop. „Polițiștii de la transporturi au dispus reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind introdus in arestul I.P.J. Ialomița, urmand ca, la data de 30 iulie 2021, fața de acesta, sa se propuna Parchetului de pe langa Judecatoria Fetești, luarea de masuri legale”, se arata in comunicatul transmis, joi seara, de IPJ Ialomița. Inca de la primele verificari facute de polițiști a reieșit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

