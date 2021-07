Stiri pe aceeasi tema

- Mecanicul locomotivei care a provocat accidentul la Fetești, fiind sub influența bauturilor alcoolice, a fost reținut pentru 24 de ore, a anunțat IPJ Ialomița joi seara. Barbatul conducea un marfar cu 41 de vagoane incarcate cu fier vechi și care se deplasa de la Craiova in Portul Constanța.

- Polițiștii de la Transporturi au decis joi seara reținerea pentru 24 ce ore a mecanicului de locomotiva care, baut fiind, a adormit in timp ce conducea trenul și a intrat in coliziune cu un alt tren staționar. 18 vagoane au deraiat, in total, iar circulația feroviara s-a transformat intr-un haos pe…

- Polițiștii de la Transporturi au facut ptimele verificari in cazul accidentului de la Fetești și au decis reținerea mecanicului de locomotiva pentru 24 de ore, cel care a provocat coliziunea dintre cele doua garnituri. In urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de la transporturi,…

- Trenul de marfa care a provocat accidentul feroviar de la Fetesti apartine unei firme infiintate de Elena Udrea, societate deja sanctionata de ministrul Transporturilor Catalin Drula cu suspendarea dreptului de a efectua transport feroviar.

- Mecanicul trenului de marfa care a provocat accidentul feroviar de la Fetești avea o alcoolemie de 0.4 in aerul expirat. Accidentul a avut loc in noapte de miercuri spre joi, atunci cand trenul de marfa s-a izbit intr-un alt marfar staționat. Mecanicul trenului de marfa care a provocat accidentul era…

- Mecanicul trenului care a provocat accidentul de la Fetești, din noaptea de miercuri spre joi avea alcoolemie de 0,40 la mie, au stabilit polițiștii din Ialomița. Potrivit Poliției Ialomița, mecanicul de...

- Mecanicul trenului de marfa care a provocat un accident feroviar cu un alt marfar staționat in noaptea de miercuri spre joi, la Fetești, avea o alcoolemie de 0,4 in aerul expirat, potrivit IPJ Ialomița.

- Barbat din Cugir, REȚINUT de polițiști dupa ce a condus BEAT și FARA PERMIS și a provocat un accident. Ce alcoolemie avea acesta Barbat din Cugir, REȚINUT de polițiști dupa ce a condus BEAT și FARA PERMIS și a provocat un accident. Ce alcoolemie avea acesta Un barbat din Cugir a fost reținut de polițiști…