Mecanicul care a lovit trenul la Fetești, reținut! Polițiștii au stabilit că era beat. Ce alcoolemie avea bărbatul Mecanicul trenului marfar care a lovit o alta garnitura staționata la Fetești a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au stabilit ca era baut, nu respectase timpul de odihna, nici restrictia de viteza impusa in zona si nici semnalul rosu de oprire. Barbatul este urmarit penal pentru neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor […] The post Mecanicul care a lovit trenul la Fetești, reținut! Polițiștii au stabilit ca era beat. Ce alcoolemie avea barbatul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp a avut loc un grav accident feroviar pe linia București-Constanța, in Fetești. Mecanicul din cauza caruia s-a produs tragedia a fost reținut de catre anchetatori imediat dupa ce i s-a efectuat un etilotest, iar rezultatele au fost pozitive, aratand o alcoolemie de 0,40 de mg/l…

- Mecanicul locomotivei care a facut accident, miercuri seara, in stația Fetești a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, a transmis IPJ Ialomița. Acesta avea o alcoolemie de 0,4 in aerul expirat, la testul alcoolscop. „Polițiștii de la transporturi au dispus reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind…

- Polițiștii de la Transporturi au facut ptimele verificari in cazul accidentului de la Fetești și au decis reținerea mecanicului de locomotiva pentru 24 de ore, cel care a provocat coliziunea dintre cele doua garnituri. In urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de la transporturi,…

- Un grav accident feroviar petrecut azi-noapte in statia Fetesti a dat peste cap circulatia trenurilor catre litoral. Un tren privat de marfa, condus de un mecanic care era baut a intrat ca un bolid in alta garnitura. Ministrul Transporturilor sustine ca mecanicul ar fi atipit si, mai grav, ca sistemul…

- Mecanicul trenului de marfa care a provocat un accident feroviar cu un alt marfar staționat in noaptea de miercuri spre joi, la Fetești, avea o alcoolemie de 0,4 in aerul expirat, potrivit IPJ Ialomița.

- Ieri, 13 iulie 2021, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar, de 27 de ani, din comuna Garbova, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei…

- Polițiștii au identificat și reținut pentru 24 de ore un barbat din comuna Vidra, banuit ca ar fi exercitat acte de violența asupra unei femei din aceeași localitate, dupa ce ar fi patruns fara drept in curtea locuinței acesteia, unde ar fi amenințat-o cu acte de violența și ar fi distrus geamul și…

- Șoferul a fost reținut de polițiștii clujeni pentru 24 de ore. „Barbatul reținut, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului a fost depistat în cadrul unui eveniment rutier de pe urma caruia au rezultat doar pagube materiale.…