- O manastire și peste 10 sate au fost inconjurate de flacari miercuri dupa-amiaza pe insula Evia, situata la o distanța de 200 de kilometri de Atena, iar incendiul pare scapat de sub control, au indicat pompierii eleni aflați la fața locului, citați de Agerpres. In timp ce localnicii din 12 sate și catune…

- Libanul se confrunta cu puternice incendii de vegetație, care au distrus zone mari de paduri de pin in nordul muntos al țarii. Un pompier a fost ucis și mulți rezidenți au fost forțați sa fuga din calea focului, potrivit Reuters.

- Ciocnirile dintre polițiști și protestatari au izbucnit pe strazile din Bogota atunci cand greva declanșata la nivel național in Columbia a implinit exact doua luni de la demarare. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram >>>…

- A fost panica printre calatorii trenului IR 1645 care circula pe ruta Bucuresti-Targu Mures. Din cauza unei defectiuni, garnitura a fost la un pas sa ia foc. Mecanicii de la CFR au oprit fortat intr-o gara din apropierea Capitalei. In apropiere de Bucuresti a luat foc. Ieșea fum puternic din trei vagoane.…

- Incendiu devastator la o fabrica de mobila din localitatea Fantanele, judetul Mures.Au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata, Detasamentul Targu Mures, Garda de interventie Miercurea Nirajului, SVSU Sangeorgiu de Padure si SVSU Sovata.Incendiul a afectat o suprafata de aproximativ…

- Peste 40 de calatori au trecut prin momente de groaza luni seara, in trenul care-i ducea spre Pitești. Garnitura n-a franat la intrarea in stația Golești, iar mecanicul spune ca trenul a ramas fara frane, scrie Observator News . „A venit mecanicul in spate si l-a chemat pe controlor: Vino! Vino! Ca…

- Un feribot din Indonezia a luat foc. Incendiul s-a produs la 15 minute dupa ce vasul a pornit din port, scrie presa straina. Pentru a se salva oamenii au fost nevoiți sa sara in apa. Toți oamenii au fost salvati si transportati catre un alt vas din apropiere. Autoritatile din…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi dupa amiaza la un adapost de animale din Bosanci. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU, Alin Galeata, suprafața care arde este de aproximativ 1000 mp. Au pierit in flacari jumatate din efectivele de animale, adica 26 de viței și 6 vaci. Pompierii intervin cu…