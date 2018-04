Mecanicii auto te învaţă 8 lucruri pe care nu ar trebui să i le faci niciodată maşinii tale Cu toate acestea, este o idee buna sa eviți sa faci anumite lucruri in ceea ce privește funcționarea mașinii tale și tocmai de aceea, am decis sa cream o lista cu unele sfaturi care te vor invața cum sa iți protejezi mașina, scrie estisuperba.ro. 1. Nu apasa butonul de „oprire motor" in timp ce conduci Daca ți se intampla sa faci asta din greșeala in timp ce conduci la o viteza destul de mare, nimic rau nu se va intampla. Cele mai multe mașini moderne au caracteristici care sa previna astfel de lucruri; in orice caz, este bine sa nu o faci. 2. Nu selecta butonul de dat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Nu calca prea tare pedala de accelerație Nu urca in viteza mai mult decat ai nevoie. In primul rand, trebuie sa accelerezi sustinut, in al doilea rand, e bine sa stii ca, daca accelerezi de la 0 pana la 60 km/h, vei consuma semnificativ mai mult decat daca accelerezi doar pana la 50 km/h!

