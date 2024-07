Mecanici CFR și șefi de tren prinși beți la serviciu. 11 sunt cercetați după ce au fost găsiți cu alcoolemie ridicată O serie de controale efectuate de Poliția Transporturi au scos la iveala cazuri grave de indisciplina in randul angajaților CFR. Mai mulți mecanici de locomotiva, un șef de tren și un impiegat de mișcare au fost depistați sub influența bauturilor alcoolice in timpul serviciului, provocand perturbari semnificative in circulația feroviara. Un incident notabil a avut […] The post Mecanici CFR și șefi de tren prinși beți la serviciu. 11 sunt cercetați dupa ce au fost gasiți cu alcoolemie ridicata appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mecanici de locomotiva, un sef de tren si un impiegat de miscare au fost depistati in timp ce se aflau sub influenta bauturilor alcoolice in timpul serviciului, a informat Poliția Transporturi.

- La aniversarea a 27 de ani de Fashion TV, Michel Adam, președintele și fondatorul postului TV, a organizat evenimentul Fashion TV Black Sea Excellence Awards Gala in Mamaia. Gala, desfașurata in Clubul Loft din Mamaia, a reunit personalitați importante din lumea modei, turismului și antreprenoriatului.…

- Doi barbati si o femeie, implicati in atacul cu acid sulfuric asupra unei fete si a unui tanar din Calarasi, comis in urma cu o luna, au fost printi de catre politisti. Suspectii au fost depistati in judetul Timis, scrie news.ro.

- Doua persoane au fost surprinse in momentul in care incercau sa vanda cocaina și metamfetamina. In urma unor percheziții efectuate in București, anchetatorii au descoperit mai multe tipuri de droguri, precum și o suma considerabila de bani. In data de 7 iulie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Aproape un sfert dintre locuitorii din Uniunea Europeana sufera de hipertensiune arteriala, potrivit cifrelor Eurostat. Numarul persoanelor care sufera de hipertensiune arteriala variaza intre statele membre ale UE: de la 37% in Croația la 12% in Irlanda , potrivit celor mai recente date disponibile.…

- Trei barbați cu varste cuprinse intre 19 și 64 de ani au fost prinși de polițiști in timp ce incercau sa sustraga bunuri dintr-o mașina aflata pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei, folosind dispozitive electronice de bruiaj. Indivizii au fost reținuți de oamenii legii și duși la sediul Serviciului…

- DIICOT a identificat la Sunwaves, festivalul desfasurat in Mamaia, persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc. In lupta impotriva traficului de droguri de mare risc, autoritațile romane au dat un nou semnal de intoleranța fața de infractori.…