Stiri pe aceeasi tema

- Un mecanic de metrou este acuzat ca a condus beat. Aceasta ar fi oprit trenul de calatori in stația Dristos, dupa care garnitura nu a mai pornit de pe loc. Cativa dintre pasageri au mers la cabina acestuia! Reacția METROREX!

- Compania Metrorex a anuntat joi ca desfasoara verificari privind incidentul in care a fost implicat un mecanic de tren acuzat ca a condus in stare de ebrietate. Acestea presupun cercetarea in functie de circumstante conform prevederilor legale si aplicarea de sanctiuni conform Statutului disciplinar,…

- Metrorex ancheteaza un mecanic de tren care ar fi condus baut și prins de calatori. Sancțiunile vor fi conform Statutului disciplinar, al Regulamentului Intern și legislației incidente, anunța, joi, compania. Metrorex reacționeaza dupa ce in spațiul public au aparut informații privind incidentul…

- Un mecanic de tren este acuzat ca a condus beat, incidentul avand loc miercuri in stația de metrou Dristor. Metrorex a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa ca a deschis o ancheta interna.Metrorex ancheteaza un mecanic de tren care ar fi condus baut. Sanctiunile vor fi conform Statutului…

- Metrorex ancheteaza un mecanic de tren care ar fi condus beat. Sancțiunile vor fi conform Statutului disciplinar, al Regulamentului Intern și legislației incidente, anunța, joi, compania, potrivit Mediafax.

- Valoarea contractului depașește 6,3 miliarde de lei. „Magistrala 6 de metrou va avea un traseu de 14,2 km si va cuprinde 12 statii. Obiectivul contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM pentru implementarea proiectului, in confomitate cu legislatia europeana…

- Probleme la metrou in aceasta dimineata. Incidentul are loc pe ruta Preciziei-Unirii. Se circula greu din cauza unei defectiuni tehnice. Surse din Metrorex spun ca trenurile au intarzieri si de 10 minute, informeaza Antena 3. Se circula in sistem pendul in acest moment.Trenul se afla in acest…

- Au aparut primele probleme la magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor. Din tavanul noii stații de metrou Eroilor 2 a inceput sa curga apa direct pe peron. Incidentul s-a intamplat in...