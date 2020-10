Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a solicitat tuturor institutiilor de invatamant superior ca, incepand cu data de 2 noiembrie, in termen de 30 de zile, sa opereze toate modificarile necesare in Registrul matricol unic al universitatilor din Romania.

- Scolile din orasul valcean vor intra astefel in sceanariul rosu. Elevii vor participa la activitati doar in format online. Masura intra in vigoare incepand din 14 octombrie. De altfel, si activitatile din cresele municipiului vor fi suspendate. DSP spune ca in judetul Valcea au fost confirmate,…

- Gradinițe aglomerate, spații restranse generate de reabilitarea unor unitați de invațamant, personal auxiliar și nedidactic insuficient ori comunicare defectuoasa cu Direcția de Sanatate Publica și cu primariile localitaților sunt doar cateva dintre problemele alarmante pe care astazi, 10 septembrie,…

- In școlile și gradinițele din Romania va fi o persoana care va raspunde de protecția copiilor impotriva virusului. Masura aparține Guvernului Orban și este inclusa in ghidurile privind organizarea și desfașurarea activitaților in cadrul unitaților de invațamant pentru anul școlar 2020-2021, publicate…

- Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat, miercuri, ca a semnat parteneriate cu Google și Microsoft, prin care vor fi puse la dispoziția profesorilor și școlilor platformele educaționale dezvoltate de cele doua companii, potrivit Mediafax.„Prin acest memorandum, cadrele didactice și unitațile…

- Guvernul a aprobat domeniile si specializarile sau programele de studii universitare si al structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2020-2021, iar hotararea include 54 de universitati cu peste 2.000 de specializari sau programe de studii universitare de licenta, iar…

- Guvernul a adoptat in sedinta de astazi, 19 august, o serie de modificari si completari, propuse de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, la Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare. Intre acestea se regaseste…

- RESITA – Consiliul Local Resita a aprobat schimbarea destinatiei Caminului 3 din incinta Colegiului Tehnic, imobil neutilizat pentru cazarea elevilor din anul 1985, in spatii de birouri pentru institutii publice! Ca urmare a unor solicitari venite din partea Serviciului Public Comunitar de Evidenta…