MEC a primit la rectificarea bugetară 460 milioane lei și majorarea veniturilor proprii cu 129 milioane de lei, pentru achitarea diferențelor salariale Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a transmis, vineri, ca la rectificarea bugetara a primit suplimentare cu 460 milioane lei de la bugetul de stat și majorarea veniturilor proprii cu 129 milioane de lei, pentru achitarea diferențelor salariale și pentru proiecte cu finanțare externa, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de MEC, in ședința de guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetara, in urma careia Ministerul Educației și Cercetarii a primit de la bugetul de stat, o suplimentare de 460 de milioane de lei a titlului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

