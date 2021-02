MEC: 50,3 % dintre angajații din sistemul de învățământ și-au declarat disponibilitatea de vaccinare Pana in momentul de fața, la nivelul invațamantului preuniversitar, 50,3 % dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajați in sistemul de invațamant preuniversitar, anunța Ministerul Educației, potrivit Mediafax. In sistemul de invațamant universitar, procentul privind disponibilitatea de vaccinare este de cca. 77 % (raportat la totalul de 60.389 angajați in sistemul de invațamant superior, personal titular și asociat). Citește și: SURSE Bebelușul ajuns in spital dupa BOTEZ a MURIT: micuțul era nascut prematur Numarul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

