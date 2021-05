Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inițiat un proiect de OUG care vizeaza desființarea Masurii 3, în forma ei actuala. Masura ar urma sa se refaca pe programul de finanțare europeana REACT-EU, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei. Pâna atunci însa, proiectul…

- ”Se aproba conversia in actiuni a creantelor Societatii Avioane Craiova, operator economic din industria nationala de aparare la care statul este actionar majoritar, reprezentand obligatii fiscale principale in cuantum de 45.481.306 lei, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…

- ​Hotarârea de guvern pentru funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) s-a publicat miercuri seara în Monitorul Oficial, iar acum instituția spune ca „din acest moment, pot veni banii care au fost bugetați” în anul 2021 pentru Masura 2…

"Publicarea Bugetului 2021 in Monitorul Oficial porneste platile pentru contractele de ajutor de stat din Masura 2 – Capital de lucru. Vor fi disponibili imediat aproximativ 150 milioane de euro. Este important sa stiti ca procedura de plata dureaza efectiv o saptamana, pana ce banii ajung la banci,…

