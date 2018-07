Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Investiții a dat ultimele detalii despre noul stadion ”Steaua”. Ce capacitate va avea arena. Ce se intampla cu celelalte arene prevazute pentru Euro 2020 . Noua arena care se va ridica in locul „Templului” va avea 30.500 de locuri și va gazdui evenimente pentru nivelul de clasificare…

- 32,5 milioane de euro. Atat ar urma sa coste realizarea unui nou Matern care se doreste a fi ridicat in curtea Spitalului Judetean Arad. In sedinta Consiliului Judetean de vineri, alesii au aprobat studiul de prefezabilitate realizat de o firma din Timisoara si care a stabilit, in mare, construirea…

- Localitatea Munteni are, incepand din dara de 26 iunie 2018, un camin cultural cu care satenii se pot mandri. Cladirea a fost receptionata dupa ce a fost reabilitata si modernizata de Compania Nationala de Investitii (CNI), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei…

- Modernizarea tronsonului de zece kilometri dintre localitatea Padina Matei si orasul Moldova Noua se deruleaza greu, cu viteza melcului am putea spune chiar, avand in vedere ca lucrarile pe acest drum au demarat in urma cu trei ani, iar ele continua si in prezent. Primarul comunei Girnic, Nicolae…

- Compania Nationala de Investitii a semnat contractul pentru demolarea Stadionului Steaua, firma castigatoare urmand sa execute lucrarile in termen de trei luni contra unei sume de peste 6 milioane de lei, potrivit Agerpres. "In urma preluarii Stadionului Steaua de la Ministerul Apararii Nationale,…

- In urma preluarii Stadionului Steaua de la Ministerul Apararii Naționale, prin protocol de predare-primire semnat in data de 13 iunie 2018, Compania Naționala de Investiții (institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice) a semnat, pe 18 iunie 2018, contractul…

- Astazi, la Turnu Magurele, are loc recepția pentru terminarea lucrarilor la Stadionul Municipal Turnu Magurele, din Teleorman. Stadionul este unul modern, la standarde UEFA, și are 2.000 de locuri, sistem de incalzire sub gazon, nocturna și centru de cantonament, spații pentru recuperare fizica și spații…

- Lucrarile pe Autostrada Soarelui au fost finalizate, au anuntat, joi, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care au precizat ca valoarea reparatiilor depaseste 204.000 lei. Portiunea cea mai degradata a fost cea cuprinsa intre Bucuresti si Fundulea,…