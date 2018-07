MDRAP: Proiect - 10 milioane de lei pentru realizarea unui sistem de supraveghere video la Sibiu pentru Summitul UE

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi o Hotarare care stabileste pentru anul scolar 2018-2019 bugetul de implementare a Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023. In anul scolar care urmeaza, programului i se aloca de la bugetul national suma de 571,99 milioane lei, a informat joi Ministerul Agriculturii.…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a anuntat premierul Viorica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de joi Guvernul va adopta masuri pentru asigurarea finantarii necesare celor 350 de centre medicale de permanenta, alocand in acest sens fonduri suplimentare Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Executivului.…

- Guvernul va acorda ajutoare de stat in valoare totala anuala de 50 de milioane de euro, pana in 2020, producatorilor de film care vor promova identitatea culturala nationala si a minoritatilor nationale din Romania, dar si zone geografice sau un oras din tara. Proiectul a fost adoptat astazi in sedinta…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru industria cinematografica, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca aceasta este multianuala, se va derula pana la sfarsitul lui 2020 si va avea un buget anual…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind alocarea a 10 milioane de lei pentru lucrari de reparatii capitale la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" din Iasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi…

- Guvernul va aproba alocarea sumei de 10 milioane de lei din fondul de interventie al Executivului pentru inceperea reparatiilor capitale la cladirea Institutului de boli cardiovasculare "Prof. dr. George I. M. Georgescu" din Iasi, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "In luna aprilie a acestui…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat, astazi, ca Ministerul Finantelor a avizat proiectul de hotarare de Guvern care prevede alocarea a 10 milioane de euro Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi si a aproape doua milioane de euro pentru Spitalul Parhon, pentru inlaturarea…