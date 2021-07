Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat, astazi, suma de 92,55 milioane lei, in vederea decontarii facturilor pentru 179 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). „Am reusit sa viram, in ultimele doua saptamani 236 de milioane de lei, ca astazi sa continuam achitarea a inca 179 de facturi pentru lucrari, din cadrul PNDL, in valoare de peste 90 de milioane de lei. Programul National de Dezvoltare nu se opreste. Facem toate eforturile ca autoritatile publice locale sa nu intampine intarzieri…