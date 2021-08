Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi, in sedinta de Guvern, Executivul a aprobat Ordonanta de urgenta care prevede finantarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a proiectelor aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a”, a anuntat ministerul. Bugetul…

- Rectificare bugetara 2021: Ministerul Sanatații ia cea mai mare suma. Ministerul Muncii pierde bani Rectificare bugetara 2021: Ministerul Sanatații ia cea mai mare suma. Ministerul Muncii pierde bani Propunerile in ceea ce privește rectificarea bugetara pe ministere au fost anunțate in cursul zilei…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre cateva noi ordonante de urgenta, una introducand un program de investitii nou, alta continuand PNDL 2, din care autoritatile pot primi bani pe directii de finantare precise! Vineri, palatul prefectural a gazduit o prezentare facuta de secretarul de stat Andrei Ungur,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Economie Primariile Beciu și Necșești au primit bani pentru decontarea facturilor PNDL august 6, 2021 12:34 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, astazi, suma de 65.226.713,08 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 109 obiective de investiții realizate…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) incheie primul semestru al anului 2021 cu o executie bugetara de 84% din totalul de 5,62 miliarde de lei credite bugetare aprobate aferente acestei perioade, majoritatea fondurilor fiind destinate comunitatilor locale, a anuntat, vineri,…

- Economie Peste 1.2 milioane de lei, pentru primariile Orbeasca și Calinești, pentru decontarea lucrarilor PNDL iunie 28, 2021 09:13 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, vineri, 220.955.704,79 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 360 de obiective de…