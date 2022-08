MDLPA: Au fost semnate 13 noi contracte prin POR, în valoare de peste 40 milioane de lei Peste 40 de milioane lei vor fi alocate pentru eficientizare energetica, servicii sociale si consolidarea pozitiei pe piata a unor microintreprinderi in urma semnarii, luni, a 13 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Contractele au o valoare totala nerambursabila de 40.137.726,32 lei, iar sase dintre proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale si recreative, precum si eficientizarea energetica, a precizat MDLPA. Pentru incluziunea sociala a copiilor din Complexul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Dintre acestea, 6 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale si recreative, precum si eficientizarea energetica din: comuna Dumitresti (jud. Vrancea), pentru reabilitarea energetica a cladirii administrative, va beneficia de 18.703.099,67 lei; municipiul Calarasi, pentru incluziunea sociala…

