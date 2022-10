Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-ar putea majora Produsul Intern Brut cu 10% pana in 2050, generand 575 de miliarde de euro aditional de-a lungul acestei perioade. Acest lucru se va putea intampla prin cresterea economiilor si redirectionarea acestora catre investitii profitabile, potrivit unei analize realizate de o companie…

- Cresterea ratelor obezitatii va costa economia mondiala 3,3% din Produsul Intern Brut global pana in 2060, incetinind in special dezvoltarea tarilor cu venituri reduse, arata un nou studiu publicat miercuri.

- Cresterea economica inregistrata in trimestrul al doilea de zona euro si Uniunea Europeana in ansamblu a fost mai puternica decat se estima anterior, in conditiile in care cheltuielile de consum ale gospodariilor si-au revenit dupa mai multe luni de stagnare in pofida inflatiei, transmite Reuters, informeaza…

- Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti, dar si costuri mai mari de rambursare a datoriei publice si cresterea datoriei publice raportate la Produsul Intern Brut, sustin economistii consultati de Agerpres . „Aprecierea dolarului in raport cu leul romanesc (in…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- Guvernul ar putea adopta vineri proiectul de ordonanța care prevede creșterea taxelor in Romania. De aceea, Consiliul Economic și Social (CES) a fost nevoit sa dea joi un aviz (negativ, ce-i drept). Conform secretarului de stat in Ministerul Finantelor, Alin Chitu, o chestiune s-ar putea modifica, propunerea…

- ”Cresterea economica inseamna ca locurile de munca se pastreaza, ca avem o economie functionala, ca exista in momentul de fata perspective bune in ceea ce priveste cresterea economica, in contextul in care, global, vorbim de recesiune”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca aceasta crestere economica…