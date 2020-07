McKinsey: Economia globala scade cu pana la 8% din cauza pandemiei, procent pe care il va recupera in doua decenii. Romania ar putea inregistra un salt de 9%, pana in 2040 Economia globala ar putea scadea cu pana la 8% in 2020, din cauza pandemiei de COVID-19 procent pe care l-ar putea recupera in urmatoarele doua decenii, interval in care Romania ar putea beneficia de o crestere de 9%, arata un raport al McKinsey Global Institute. Cercetarea, care analizează 200 de ţări, inclusiv România, cu rezultate estimate până în 2040, arată că anual sănătatea…