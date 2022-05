Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de trei decenii in Rusia, McDonald's – un simbol „sacru” al stilului de viața și al capitalismului american – iși vinde afacerea din Rusia, cautand sa se retraga complet din țara din cauza invaziei ruse din Ucraina.

- Producatorul de bere olandez a anuntat luni, 28 martie, ca și-a revizuit strategia dupa invazia rusa in Ucraina și a stabilit ca „activitatea afacerii Heineken in Rusia nu mai este durabila si nici viabila”. Salariile celor 1.

- Serghei Narișkin, șeful SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, a declarat, in cadrul unui eveniment la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric, se decide soarta Rusiei, viitorul ei loc in lume”. BBC noteaza ca discursul ținut de șeful spionajului rusesc s-a axat pe suveranitatea…

- Procurorii au misiunea sa stabileasca daca s-au respectat conditiile din contractele de munca, platii salariilor, precum și daca au fost indeplinite "obligatiile contractuale fata de contractanti si fata de Federatia Rusa", a anuntat procurorul general intr-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.Acesta…

- Dupa declanșarea conflictului din Ucraina, McDonald’s a anunțat ca-și va inchide toate restaurantele din Rusia, in semn de protest fața de agresiunea comandata de catre Vladimir Putin și camarila sa. Astfel, cetațenii ruși au fost nevoiți sa ia cu asalt restaurantele fast-food, cu gandul ca o lunga…

- Magazinele de bauturi alcoolice din Canada au inceput sa scoata de la raft vodca ruseasca și alte bauturi spirtoase produse in Rusia, in semn de protest fața de razboiul declanșat de Putin in Ucraina. Același lucru se intampla și in statul american Ohio. Asta, in condițiile in care vodca este un produs…

- Didi nu a dat nicio explicatie pentru schimbare si nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii suplimentare. Luni, Didi a spus ca va parasi Rusia pe 4 martie, la aproximativ un an si jumatate dupa ce a lansat serviciile acolo. Compania este in Kazahstan de aproximativ un an. ”Din pacate, din cauza…

- Ministerul rus al Apararii sustine ca militarii care si-au incheiat exercitiile in peninsula Crimeea, anexata de Rusia de la Ucraina in 2014, se intorc in cazarmile in care sunt incartiruiti cu titlu permanent.