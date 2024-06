Stiri pe aceeasi tema

- McDonald’s renunța la inteligența artificiala. Sistemul conceput pentru a colecta comenzi și instalat in mii de restaurante drive-through a facut prea multe erori in colectarea comenzilor automate, scrie La Stampa, citat de Rador Radio Romania, potrivit stiripesurse.ro. Automated Order Taker, asa cum…

- McDonald's renunța la inteligența artificiala. Sistemul conceput pentru a colecta comenzi și instalat in mii de restaurante drive-through a facut prea multe erori in colectarea comenzilor automate, scrie La Stampa, citat de Rador Radio Romania.

- Modelul romanesc creat de inteligența artificiala s-a clasat printre finaliștii primului concurs de frumusețe pentru femei generate de inteligența artificiala (AI) din lume. Aiyana Rainbow, cum a fost botezat modelul conceput de echipa din Romania, a fost inclusa printre finalistele primului concurs…

- Marcel Ciolacu susține inteligența artificiala și considera necesara utilizarea ei in anumite domenii. Premierul pledeaza pentru introducerea in licitații, unde, in anumite situații, un raspuns ajunge și in șase luni. Cu AI, soluționarea ar putea fi gata in doar 5 minute. Marcel Ciolacu vrea inteligența…

- Intr-o epoca in care tehnologiile emergente redefinește tratamentele medicale, o descoperire remarcabila ar putea schimba fundamental modul in care abordam cancerul. Cercetatorii de la Centrul Internațional pentru Cancer Ludwig au dezvoltat un instrument bazat pe inteligența artificiala (IA) revoluționar,…

- Miliardarul Warren Buffett a tras un semnal de alarma cu privire la inteligența artificiala, avertizand ca va supraalimenta frauda facand inșelatoriile mai convingatoare ca niciodata, relateaza Business Insider . „Escrocheria a facut intotdeauna parte din scena americana”, a declarat renumitul investitor…

- Cu un singur click, lumea reala și cea virtuala se intalnesc intr-o competiție revoluționara de frumusețe. Primul concurs de frumusețe artificiala din lume și-a facut intrarea triumfala. Intra in prim-plan imagini și influenceri, fapturi informatice generate de inteligența artificiala. Iar premiul anunțat…

- Pentru a facilita accesul galațenilor la informațiile referitoare la reglementari și proceduri in domeniul urbanismului și al impozitelor și taxelor locale, Primaria Galați a introdus un „funcționar public virtual” care utilizeaza inteligența artificiala. Primaria Galati a anunțat joi lansarea unui…