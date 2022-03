Stiri pe aceeasi tema

Simona Halep a declarat, dupa ce a invins-o in 53 de minute pe croata Petra Martici, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, ca a jucat cel mai bun tenis din acest an.

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26.

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua, marti, cu Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarl 26, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells,

Simona Halep a declarat, dupa victoria obtinuta in fata americancei Cori Gauff la Indian Wells, ca este multumita de faptul ca a fost calma pe teren si a precizat ca lucreaza in acest sens.

Simona Halep a declarat ca a facut ce trebuia in meciul cu Ekaterina Alexandrova de la Indian Wells, chiar daca s-a impus dupa o victorie in trei seturi, si spera ca in mansa urmatoare sa evolueze mai bine.

Simona Halep a invins-o in turul doi la Indian Wells pe Ekaterina Alexandrova dupa un set decisiv, scor 6-2, 4-6, 6-2.

Simona Halep a declarat, dupa victoria repurtata in doua seturi in fata sportivei tunisiene Ons Jabeur, ca succesul a fost mai dificil decat arata scorul.