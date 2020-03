Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair nu exclude posibilitatea de a tine toate avioanele la sol in perioada urmatoare, din cauza numeroaselor restrictii de calatorie impuse in contextul pandemiei de coronavirus.

- Autoritatile din Cambodgia au suspendat temporar debarcarea pasagerilor pachebotului Westerdam, acostat vineri in portul Sihanoukville, dupa ce o pasagera americana aflata la bordul navei a fost testata pozitiv cu coronavirus a doua zi in Malaysia, relateaza duminica EFE, citata de Agerpres. Mai mulți…

- Palestinienii iau în calcul retragerea din Acordurile de la Oslo, care încadreaza în prezent relațiile dintre Israel și Autoritatea Palestiniana, daca președintele american Donald Trump anunța planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu, au indicat oficiali palestinieni pentru AFP.Daca…

- Masura administratiei Trump este menita de a pune capat asa-numitului "turism al nasterilor", practicat pe scara larga pe teritoriul SUA. Multe femei gravide din America Latina alegeau sa mearga sa nasca in Statele Unite, asta deoarece copiii nascuti aici primesc automat cetatenia americana si toate…

- Masura a fost luata dupa ce directorul a descoperit ca angajatii care fumeaza petrec peste o ora in fiecare zi in pauza de tigara, relateaza Daily Mail. The post O companie va oferi zile libere in plus angajatilor care nu fumeaza. Motivul din spatele deciziei inedite appeared first on Renasterea banateana…

- ​Premierul Australiei, Scott Morrison, a declarat vineri ca doborârea avionului ucrainean în Iran „nu pare sa fi fost facuta în mod intenționat”, informeaza CNN, preluata de Mediafax. Declarația premierului australian vine dupa ce președintele Statelor…

- Fortele aeriene ale Statelor Unite au organizat un spectacol impresionat in care si-au aratat muschii, prin lansarea a peste 50 de avioane de lupta de tip Lightning II complet inarmate, intr-un singur val, potrivit Daily Mail.

- Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a "condamnat cu fermitate ostilitatea" Statelor Unite, dupa atacurile aeriene americane care au vizat duminica o forta pro-iraniana in Irak, relateaza AFP. "Guvernul, natiunea iraniana si eu condamnam cu tarie ostilitatea…