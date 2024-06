Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor Constanta au dat o amenda de 10.000 de lei unui restaurant McDonald`s din municipiu, unde au gasit murdarie, resturi alimentare pe jos si cosuri de gunoi fara capac. Totodata, ei au dispus suspendarea activitatii pana la remedierea deficientelor, informeaza News.ro.

- Bursa de Valori București a inchis sedința din 12 iunie cu o evoluție a indicilor pe verde total, cu excepția indicelui BET-FI al SIF-urilor care a ramas in scadere, cu 0,13 la suta, sub valoarea de la deschiderea ringului, de 0,23 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,36…

- Un conflict intens intre autoritați și localnici a izbucnit in orașul Mihailești, dupa ce Primaria a decis inchiderea unei strazi din satul Novaci. Situația a degenerat, iar intervenția jandarmilor și a mascaților a fost necesara pentru a dispersa mulțimea furioasa. Este drumul de acces al copiilor…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a avut astazi doua intalniri importante in contextul programelor de inzestrare a Armatei și al revigorarii industriei naționale de Aparare. El a avut discuții separate cu Haluk Gorgun, președintele Industriei de Aparare din Turcia și cu J.R. McDonald, vicepreședintele…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Satu Mare a desfașurat o acțiune de control, la SC Santec SRL Satu Mare, care produce și comercializeaza produse de panificație și patiserie, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare la prestarea serviciilor de…

- Horia Constantinescu a anunțat ca va demisiona de la conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor! Acesta a precizat și motivul! Așadar, Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor ( ANPC ) a anunțat ca va demisiona de la șefia instituției.…

- Echipe de control ale comisariatelor pentru Protecția Consumatorilor din patru județe au descins zilele trecute in zona de restaurante a unui mall din nordul Buzaului. In urma neregulilor constatate, un restaurant cu specific chinezesc a fost inchis temporar

- Iabilet.ro a fost amendata de Protecția Consumatorilor dupa ce nu a returnat contravaloarea unor bilete pentru spectacole care au fost anulate. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj, entitatea care gestioneaza plangerile legate de platforma online iabilet.ro la nivel național,…