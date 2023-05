Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița a anunțat ca in toamna, cel tarziu primavara anului 2024, vor incepe lucrarile la Piața Decebal. In acest context, piața producatorilor locali din Piețișor ar putea deveni permanenta. Iar la Lama s-ar putea face o piața volanta. In contextul reorganizarii direcțiilor și serviciilor…

- Trei zile de evenimente dedicate resfințirii Bisericii Evanghelice. Maine și duminica, cea mai importanta cladire istorica are ușile deschise pentru vizitare. Profitați atat de lift cat și de a o vedea. Municipalitatea pune de luni, din nou, lacatul pe ușa. Slujba de resfințire a Bisericii Evanghelice…

- Pe malul Bistriței, in apropierea Palatului Justiției sunt disponibile noi locuri de parcare. Astfel, pe strada Simion Barnuțiu s-a finalizat amenajarea a 27 de locuri de parcare. Municipalitatea anunța inca din toamna anului trecut intenția de a amenaja locuri de parcare pe malul Bistriței. VIDEO –…

- Zona din Poligon destinata pasionaților pe doua roți va avea noi facilitați. Primaria Bistrița aloca peste 300.000 lei pentru banci, mese, fan box și altele. Pumptrack-ul – pista pentru pasionații pe doua roți – a fost mutat din zona Hotelui Metropolis in Poligon, pe strada Granicerilor. Municipalitatea…

- A nins ieri in tot județul. Municipalitatea a scos utilajele proprii la deszapezit, contractul de prestari servicii fiind expirat din 15 martie. ”Trebuie sa regandim contractele de deszapezire!” a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, primarul Ioan Turc. Iarna s-a intors in județ la inceput de aprilie.…

- Municipalitatea a achiziționat in toamna un utilaj multifuncțional. Ieri, deșiu era nevoie de intervenții pentru deszapezire, acesta a stat in depozit. ”Maine s-au anunțat iarași ninsori, așa ca il vom folosi!” a declarat șeful interimar al DSP Bistrița. Ieri a nins ca-n mijloc de iarna, in tot județul.…

- Strada care leaga Granicerilor de B1 Retail Park, folosita adesea de șoferii care vor sa evite aglomerația de pe Calea Moldovei, a fost afectata de alunecari de teren. Se pare ca de vina ar fi malul raului Bistrița, care trebuie consolidat. Pana cand șoseaua va fi reparata, municipalitatea restricționeaza…