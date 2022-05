Stiri pe aceeasi tema

- McDonald’s a pierdut 127 de milioane de dolari trimestrul trecut, din cauza opririi activitații in Rusia și Ucraina, ca urmare a agresiunii ruse, potrivit CNN . Compania americana a anunțat luna trecuta ca iși va inchide temporar restaurantele din Rusia din cauza agresiunii impotriva Ucrainei. De asemenea,…

- „Inca din primele zile ale invaziei Ucrainei de catre Nokia, a fost clar ca era imposibil sa ne continuam prezența in Rusia. In ultimele saptamani, am suspendat livrarile, am oprit noi afaceri și am relocat activitațile noastre limitate de cercetare in afara Rusiei. Acum putem anunța retragerea de pe…

- ”Liderii si-au afrmat determinarea de a continua sa creasca pretul platit de catre Rusia din cauza atacului sau brutal al Ucrainei si sa continue sa ofere un ajutor in domeniul securitatii Ucrainei, pentru ca ea sa se apere”, anunta intr-un comunicat Casa Alba, dupa aceasta convorbire. Presedintele…

- Tendinta de crestere a pretului otelului in Europa ar urma sa continue, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la scaderea livrarilor, la probleme logistice, la sanctiuni si la majorarea preturilor energiei, transmite Reuters.

- Reprezentanti ai Celor 27 s-au reunit la Bruxelles. Cei 27 au adoptat, de asemenea, sanctiuni vizand sectorul maritim si criptomonedele. Ei au adaugat numele unor lideri si oligarhi rusi pe lista neagra a UE, precizeaza intr-un mesaj postat pe Twiter presednta franceza a UE. UE a adoptat deja, in ultimele…

- Grupul austriac OMV a anuntat, sambata, ca se retrage din Rusia si a avertizat ca va suferi o impact estimat la 1,5 - 1,8 miliarde de euro, in incercarea de a se distanta de Rusia dupa invadarea Ucrainei.

- Mai mulți artiști renumiți și-au anulat spectacolele din Rusia din cauza invaziei rusești pe teritoriul Ucrainei. Este vorba despre trupele Franz Ferdinand și The Killers, dar și despre vedeta rock Iggy Pop.

- Cel putin 198 de morti in Ucraina, inclusiv trei copii, si 1.115 raniti, inclusiv 33 de copii, de la inceputul invaziei ruse, anunta Guvernul. Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta sambata ministrul ucrainean al Sanatatii…