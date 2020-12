Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul lanțului McDonald’s in Romania anunța investiții de 1,8 milioane de euro in digitalizarea restaurantelor, in contextul pandemiei Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante McDonald's in Romania, incheie anul 2020 cu investitii de 1,8 milioane de euro in digitalizarea…

- ”Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante McDonald’s la nivel local, continua investitiile in dezvoltarea retelei si deschide astazi, cel de-al 87-lea restaurant din Romania. Restaurantul este primul McDonald’s din judetul Dambovita si se deschide in urma unei investitii de 5,8…

- Romania se afla intre cele 24 de state, inclusiv Marea Britanie, pentru care Comisia Europeana a lansat luni proceduri de infringement pentru ca nu au reusit sa aplice noile reguli din Directiva privind continutul audiovizual. Noile reguli din UE au ca obiectiv crearea unui cadru potrivit pentru era…

- Italia a prelungit masura prin care romanii care ajung in aceasta țara sunt obligați sa se autoizoleze timp de 14 zile. Astfel, carantina a extinsa pana in data de 24 noiembrie. Restricții de circulație pentru romanii care merg in Italia. Premierul Giuseppe Conte a semnat un nou decret de interdictii…

- Romania se numara printre cele 23 de țari europene in care evoluția pandemiei de coronavirus provoaca ingrijorare. Unul dintre criteriile avute in vedere de catre specialistii de la Centrul European pentru Control al Bolilor este numarul de infectari zilnice in randul populației varstnice din ultimele…

- Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa…

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza…

- Eurostat, Oficiul European pentru Statistica, a publicat un raport din care reiese ca in invatamantul primar, gimnazial si liceal din Uniunea Europeana lucreaza aproximativ 5,2 milioane de profesori. In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene lucrau la finalul lui 2018 (ultimele date disponibile),…