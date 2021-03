McDonald’s a deschis un restaurant de tip Drive-Thru la Braşov, investiţie de 1,7 milioane euro ”Cel de-al 88-lea restaurant McDonald’s din Romania se deschide astazi la Brasov, in urma unei investitii de 1,7 milioane euro. Este primul restaurant McDonald’s deschis in 2021 de catre operatorul Premier Restaurants Romania, al cincilea din orasul Brasov si a creat 75 de locuri noi de munca”, a informat compania. Restaurantul dispune de 6 kiosk-uri de comanda. ”Consolidarea si extinderea retelei de restaurante McDonald’s ramane, in continuare, o prioritate pentru noi, chiar si in aceasta perioada dificila pentru noi toti. Cu aceasta ocazie, am creat 75 de locuri noi de munca pentru comunitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

