McDonald’s. 230 milioane euro profit, niciun euro taxe. Decizia Comisiei Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.…

- Rusia acuza Statele Unite ca folosesc tactici „apropiate torturii“ in cazul Mariei Butina, o femeie despre care autoritatile americane sustin ca este agent al guvernului rus, scrie Reuters.

- Majoritatea rusilor pun la indoiala faptul ca astronautii americani au ajuns pe luna in 1969, iar Statele Unite au falsificat date pentru a dovedi contrariul, potrivit unui sondaj realizat de Centrul pentru Studierea Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), informeaza agentiile de presa EFE si RBK. Autoritatile…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile cibernetice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Astfel, relateaza Reuters, publicul american va fi informat despre operatiuni similare celor pe care le-ar fi derulat Rusia in timpul campaniei prezidentiale…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat joi indignarea pe Twitter dupa amenda record aplicata de Uniunea Europeana companiei Google, el promitand ca de acum inainte nu va mai tolera ca Europa sa ‘profite’ de SUA, transmite AFP. ‘V-am spus-o ! Uniunea Europeana tocmai a impus o amenda de…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker urmeaza sa efectueze o vizita la Washington, pe 25 iulie, pentru a se intami cu presedintele american Donald Trump, cu obiectivul de a dezamorsa conflictul comercial intre Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite, a anuntat marti CE, relateaza AFP.Citește…

- ''America si Uniunea Europeana sunt cei mai buni prieteni. Cine spune ca sunt inamici raspandeste 'stiri false''', a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe Twitter din Beijing, unde participa la cel de-al 20-lea summit UE-China. ''Europa si China, Rusia si SUA, astazi la Beijing…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…