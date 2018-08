McCain, deces: Comunicat elogios, refuzat de Trump Presedintele american Donald Trump a refuzat publicarea unui comunicat de catre Casa Alba in care ii era adus un omagiu senatorului John McCain, decedat sambata, conform Washington Post, incident care evidentiaza rivalitatea dintre cei doi, relateaza AFP. Conform cotidianului citat, un comunicat oficial menit a saluta viata lui John McCain a fost pregatit de catre anturajul liderului de la Casa Alba. Fostul prizonier al Razboiului din Vietnam era calificat drept 'erou'. Miliardarul le-a raspuns consilierilor sai ca el ar prefera sa publice un scurt mesaj pe Twitter, conform Washington… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a refuzat publicarea unui comunicat de catre Casa Alba in care ii era adus un omagiu senatorului John McCain, decedat sambata, conform Washington Post, incident care evidentiaza rivalitatea dintre cei doi, relateaza AFP. Conform cotidianului citat, un comunicat oficial…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi alerte meteo cod portocaliu de furtuni puternice, in urmatoarea ora, pentru doua județe. Potrivit meteorologilor ANM, va fi cod portocaliu ploi torentiale si, grindina si vijelii in mai multe localitati din judetele Cluj (Gilau, Florești, Savadisla)…

- "Cele mai profunde condoleante familiei senatorului John McCain. A fost un prieten constant al Romaniei si a sprijinit rolul acesteia in promovarea stabilitatii, a securitatii si respectarii principiilor democratice. Mostenirea sa de curaj moral si angajamentul fata de democratie raman de referinta!",…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiei senatorului John McCain, care a murit sambata, la varsta de 81 de ani. "Cele mai profunde condoleante familiei senatorului John McCain. A fost un prieten constant al Romaniei si a sprijinit rolul acesteia in promovarea stabilitatii,…

- Inundațiile care au lovit statul indian Kerala din sudul Indiei in ultimele zile au provocat decesul a 445 de persoane. Bilanțul a crescut dupa ce autoritațile au descoperit duminica dimineața 28 de trupuri in urma retragerii apelor, scrie Agerpres citand AFP. Un milion de persoane au fost evacuate…

- Dupa decesul senatorului John MaCain, o parte importanta dintre politicienii americani și-au exprimat condoleanțele și au transmis mesaje de incurajare pentru familia republicanului. Senatorul John McCain a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral. El era un fost pilot…

- Ionut Iftimoaie implineste astazi 40 de ani si isi aniverseaza ziua de nastere in frumoasa insula Madagascar, acolo unde concureaza pentru trofeul „Ultimul Trib”, emisiune ce va fi difuzata de Antena 1 in aceasta toamna. Concurent in echipa „Lemurilor”, Ionut este un obisnuit al confruntarilor sportive,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut joi Turciei sa-l elibereze 'imediat' pe pastorul american Andrew Brunson, plasat in arest la domiciliu sub supraveghere, dupa o lunga perioada de incarcerare si judecat in prezent pentru 'terorism' si 'spionaj', potrivit AFP. …