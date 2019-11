Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a avut ceva emotii pe finalul intalnirii cu SCMU Craiova, dar a reusit sa se impuna in premiera in editia 2019-20. Alb-violetii au castigat cu 84-73 dupa ce i-au condus si cu 25 de puncte diferenta pe olteni in runda a doua a Ligii Nationale. Timisorenii au obtinut prima victorie dupa…

- Miercuri, 23 octombrie 2019, ora 19, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara, va avea loc prezentarea in premiera a concertului Apa Sambetei, un spectacol concept alegoric original de muzica, lumina și imagine, de durata a aproximativ 80 de minute, avand la baza motive muzicale și imagistice…

- Relaxați și-n pline repetiții pentru Marea Batalie de la Polivalenta de pe 9 octombrie, când intra în arena într-un battle muzical cu Vița de Vie, Subcarpați ne-au primit în sanctuarul lor muzical. Printre sunete de chitara bas, scratch-urile lui Power pe Vinil și un cover colorat…

- „Doctor Faustus – live drama music show“ este un spectacol cu o tipologie unica in spațiul muzical și teatral timișorean, o experiența cu totul in afara tiparelor, deopotriva pentru artiști și spectatori. Criza de inspirație a creatorului, vocația tragica a ratarii, fragilitatea și geniului, compromisul…

- S-a semnat un nou contract, pentru realizarea de lucrari suplimentare aferente reabilitarii fatadei Palatului Culturii din Timisoara, cladirea care gazduieste Opera si Teatrul National. Acum, odata rezolvata problema, pentru 4 milioane de lei firma desemnata sa placheze cu placi de granit fatada va…

- Douasprezece colective teatrale din Republica Moldova, Romania și Serbia participa la cea de-a cincea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale romanești, care se desfașoara la Chișinau, in perioada 16-29 septembrie, in cadrul celei de-a 98-a stagiuni a Teatrului Național ,,Mihai Eminescu”, informeaza…

- Primul spectacol aflat in turneu la Timisoara chiar in prima zi a lunii octombrie, este unul care umple sala de spectacol a operei timisorene de ani de zile, caci, in ciuda varstei, Florin Piersic ramane un rasfatat al pubicului. Impreuna cu Medeea Marinescu, el readuce la Timisoara celebrul spectacol…

- Teatrul Național din Timișoara anunța selecția modulului FDR din cadrul Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Romanești, care va avea loc in toamna acestui an, intre 3 și 11 noiembrie. Aflat la cea de-a XXIV-a ediție a sa, FEST-FDR contextualizeaza dramaturgia și spectacolul…