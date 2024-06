Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, nu s-a saturat sa piarda cu 0 – 2 in fața președintelui Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, precum a incheiat Romania socotelile cu selecționata Belgiei la Turneul Final…

- Ilustrație: Marian Avramescu Spre deosebire de prima partida a Naționalei Romaniei la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, in care i-a felicitat pe Tricolori pentru victoria fara drept de apel in fața reprezentativei Ucrainei, președintele Klaus Iohannis, s-a aratat total…

- Ilustrație: Marian Avramescu Negocierile in doua reprize de la Palatul Victoria dintre președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, și președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, au prezis exact rezultatul meciului dintre reprezentativele…

- Cristiano Ronaldo a avut cele mai multe tentative de a marca, iar gazdele din Germania și-au fructificat cel mai bine ocaziile in prima runda a meciurilor din grupe la Campionatul European, in timp ce Valentin Mihaila fost cel mai rapid pe gazon pana acum

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ionel Ciuca, aflat in plina campanie de creștere a expunerii publice, devine tot mai activ in selfy-uri. Nicolae Ciuca a gasit oportun sa se foloseasca și de victoria istorica a Naționalei Romaniei de la Turneul Final…

- IlustrațiiȘ Marian Avramescu Legenda vie a fotbalului portughez Cristiano Ronaldo mai are doar cateva zile pana la debutul la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal EURO 2024, iar timpul pare insuficient pentru ca parul sau sa ajunga la dimensiunile necesare, astfel incat freza sa-i permita…

- Comentariul lui Cristiano Ronaldo (39 de ani) la postarea in care Kylian Mbappe (25) anunța transferul la Real Madrid a devenit cel mai apreciat din istoria Instagram, depașind 4,5 milioane de like-uri. Luni, la scurt timp dupa ce Real Madrid a anunțat oficial transferul lui Kylian Mbappe, fotbalistul…