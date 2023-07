Mbappe nu va face deplasarea cu PSG în turneul din Japonia Conducerea clubului francez Paris Saint-Germain a decis vineri seara ca atacantul Kylian Mbappe sa nu fie convocat in lotul de jucatori care va pleca in turneul din Japonia. Conform cotidianului L’Equipe, Mbappe este de vanzare, anunța news.ro. Conducerea clubului PSG nu a primit niciun raspuns de la Kylian Mbappe, care nu s-a decis inca asupra viitorului sau, astfel ca oficialii parizieni au decis sa nu il convoace pe starul francez pentru turneul in Japonia si Coreea de Sud. Este un prim semn ca Mbappe este aproape de sa fie vandut in acasta vara, pretinde cotidianul L’Equipe, care afirma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain l-a lasat pe Kylian Mbappe in afara lotului care se va deplasa in Japonia pentru turneul din pre-sezon, dupa ce atacantul a confirmat ca nu este interesat sa semneze un nou contract cu campioana Franței.Atacantul lui Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a fost exclus din turneul…

- Starul de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, cel mai bine platit fotbalist la acest moment, și-a facut apariția in satul natal al tatalui sau aparat mai ceva ca un șef de stat. Mbappe este implicat intr-un proiect caritabil pentru copiii africani și a sosit in țara natala Cameron intrt-o mașina…

- Kylian Mbappe, vedeta lui Paris Saint-Germain si a nationalei de fotbal a Frantei, i-a isterizat pe fani. Sportivul a fost primit de sute de oameni in Camerun, in satul natal al tatalui sau. Fotbalistul a fost pazit ca un șef de stat, inclusiv o mașina blindata fiind in convoi.

- Viitorul lui Kylian Mbappe este incert la Paris Saint Germain, dupa ce francezul nu ar fi activat clauza de prelungire a contractului pana in 2025. Conducerea clubului l-a anunțat ca va fi vandut chiar din aceasta vara daca nu iși va prelungi acordul, iar Real Madrid incearca sa profite de aceasta situație.

- Atacantul campioanei Franței, Kylian Mbappe (24 de ani), a emis un comunicat de presa, prin intermediul agenției AFP, in care dezvaluie ca a informat inca de anul trecut conducerea clubului parizian ca nu va activa clauza din contract, prin care ințelegerea scadenta in 2024 ar fi urmat sa fie prelungita…

- Kylian Mbappe, capitanul selectionatei de fotbal a Frantei, a decis sa nu activeze optiunea de prelungire cu un an a contractului sau cu clubul Paris Saint-Germain, anunta cotidianul sportiv francez L'Equipe.

- Kylian Mbappe, capitanul selectionatei de fotbal a Frantei, a decis sa nu activeze optiunea de prelungire cu un an a contractului sau cu clubul Paris Saint-Germain, anunta cotidianul sportiv francez L'Equipe.Potrivit publicatiei din Hexagon, Mbappe (24 de ani) are la dispozitie pana la 31 iulie 2023…

- Sute de suporteri ai Paris Saint-Germain au protestat, miercuri, in fata sediului clubului francez, ei aratandu-si nemultumirea fata de situatia echipei, relateaza AFP. "Ne-am saturat de mercenari! Messi trebuie dat afara! Trebuie sa fiie dat afara Nasser (Al-Khelaifi, presedintele clubului)", „Conducerea,…