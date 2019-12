Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Kylian Mbappe a declarat, pentru France Football, ca in ciuda faptului ca se vorbeste despre o rivalitate intre el si colegul sau de la PSG, starul brazilian Neymar, nu are nicio ambitie de a-i lua locul acestuia, considerandu-l pe sud-american ''cel mai tehnic jucator'' din…

- Cupa Mondiala din Franta a dus fotbalul feminin "intr-o alta dimensiune", gratie mediatizarii fara precedent de care s-a bucurat si a numarului mare de spectatori care au umplut tribunele stadioanelor din Hexagon. Americanca Megan Rapinoe, castigatoarea Balonului de Aur feminin in acest…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- Oficialii ruși nu se așteapta sa se semneze vreun angajament in urma summitului in format ”normand” (Germania, Rusia, Ucraina, Franța), care va avea loc pe 9 decembrie la Paris. „Nu va fi niciun acord. Și nimeni nu se așteapta la vreun acord – ar fi niște așteptari prea inalte pe care le descurajam…

- Olanda, Germania, Croatia si Austria s-au calificat, sambata, la EURO 2020 la fotbal si astfel numarul echipelor care si-au asigurat biletele la turneul final a ajuns la 16. Cele 16 echipa calificate sunt Anglia, Cehia, Ucraina, Germania, Olanda, Spania, Suedia, Croatia, Austria, Polonia, Franta, Turcia,…

- Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei doi lideri. Presedintia rusa nu a oferit deocamdata mai multe detalii despre discutia dintre Merkel si Putin asupra viitorului regiunii Donbas. Insa o intelegere cu privire la statutul acesteia ar putea fi un pas inainte pentru stabilirea unui…

- Un singur sector are un risc scazut de incapacitate de plata în România, conform unui raport al Coface, fiind vorba despre cel farmaceutic. De asemenea, trei sectoare, respectiv construcții, energie și cel al metalelor au un risc ridicat. Pentru celelalte sectoare, precum auto, chimic,…

- Germania, Franta si Marea Britanie sunt impreuna de acord ca acordul dintre Turcia si Rusia nu creeaza bazele unei solutii pe termen lung in nord-estul Siriei, a declarat joi ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, potrivit agentiei DPA, scrie Agerpres.