- Kylian Mbappe a declarat ca nu i-a cerut niciodata lui Paris St Germain sa ii permita sa se transfere la Real Madrid in sezonul apropiat, confirmand ca este fericit sa joace in capitala Franței in sezonul urmator, dar ca nu iși va prelungi contractul cu c

- Kylian Mbappe e platit cu 72 de milioane de euro anual la PSG și deține un Ferrari 488 Pista, cu un motor de 720 de cai putere și care ajunge la 200 km/h in numai 7,6 secunde. Totuși, capitanul Franței nu are permis de șofer. La 24 de ani, Kylian Mbappe e cel mai bun fotbalist francez al momentului,…

- Superstarul francez Kylian Mbappe nu iși va prelungi contractul cu PSG și ar putea ajunge in aceasta vara la Real Madrid, formație cu care a mai negociat in trecut. Dupa ce s-a desparțit de Lionel Messi , care s-a transferat la Inter Miami, Paris Saint Germain l-ar putea pierde și pe Kylian Mbappe,…

- Kylian Mbappe, capitanul selectionatei de fotbal a Frantei, a decis sa nu activeze optiunea de prelungire cu un an a contractului sau cu clubul Paris Saint-Germain, anunta cotidianul sportiv francez L'Equipe.

- Kylian Mbappe, capitanul selectionatei de fotbal a Frantei, a decis sa nu activeze optiunea de prelungire cu un an a contractului sau cu clubul Paris Saint-Germain, anunta cotidianul sportiv francez L'Equipe.Potrivit publicatiei din Hexagon, Mbappe (24 de ani) are la dispozitie pana la 31 iulie 2023…

- Kylian Mbappe și-a prelungit contractul cu Paris Saint Germain in vara anului 2022, deși era foarte aproape de a semna cu Real Madrid. Dupa ce s-a jucat cu inimile suporterilor „los blancos”, oficialii Realului au luat o decizie in privința „țestoasei”.

- Frank Lampard (44 de ani), antrenorul celor de la Chelsea, crede ca englezii pot intoarce saptamana viitoare rezultatul nefast obținut miercuri seara, impotriva lui Real Madrid. Londonezii au fost invinși cu 2-0 de campioana Europei, in turul „sferturilor” de finala din UEFA Champions League. ...

- Starul fotbalului francez Kylian Mbappe le-a transmis conducatorilor clubului Real Madrid ca doreste sa joace la campioana en titre a Spaniei incepand din vara anului viitor, dupa despartirea de actuala sa echipa, Paris Saint-Germain, informeaza ziarul AS, citat de presa romana .