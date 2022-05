Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Paris Saint Germain l a demis sambata pe directorul sportiv Leonardo, dupa ultimul meci al sezonului pentru echipa din capitala, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul. Demiterea brazilianului in varsta de 52 de ani, aflat in functie din 2019, a venit la cateva ore dupa prelungirea,…

- LaLiga, forul de conducere al fotbalului profesionist din Spania, a anuntat sambata, intr-un comunicat, ca va depune o "plangere" impotriva clubului Paris Saint-Germain in legatura cu transferul esuat al lui Kylian Mbappe la Real Madrid pentru a "apara ecosistemul economic al fotbalului european". In…

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, sambata, ca fotbalistul Kylian Mbappe si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana in 30 iunie 2025. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Emblematicul portret „Shot Sage Blue Marilyn" de Andy Warhol a stabilit un nou record, luni, devenind cea mai scumpa lucrare de secol XX vanduta vreodata la licitatie, scrie latimes.com. Emblematicul portret „Shot Sage Blue Marilyn" de Andy Warhol a stabilit un nou record, luni, ca cea mai scumpa lucrare…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a dezmintit astazi zvonurile despre plecarea sa in aceasta vara. El a afirmat ca sunt „100%“ sanse ca el si atacantul Kylian Mbappe sa ramana in sezonul viitor, informeaza AFP, citata de Agerpres . Intrebat intr-o conferinta de presa cat de…

- Monaco - PSG 3-0. Parizienii raman la pamant. Patru infrangeri consecutive in deplasare, trei in Ligue 1 și una in Champions. „E inacceptabil, inadmisibil. Sportiv, e o rușine", a rabufnit antrenorul Pochettino, dupa 0-3 cu Monaco. Cel mai suparat era Kylian Mbappe. Unicul care s-a luptat cu adversarii,…

- Speriați de razboiul din Ucraina, tot mai mulți romani s-au inghesuit la birourile de Eliberari Pașapoarte din toata țara. Oamenii vor sa aiba totul pregatit in caz ca vor fi nevoiți sa paraseasca Romania.„Acum am venit sa il ridic. Am un frate in Grecia, mai am un prieten, cunoștințe”, spune unul dintre…

- Portughezul Paulo Fonseca, fost antrenor al echipei Sahtior Donetk, si familia lui au reusit sa paraseasca Ucraina si au ajuns in Romania, informeaza dailymail.co.uk, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…