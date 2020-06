Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a estimat luni ca ar putea ajunge la un acord cu Uniunea Europeana asupra relației post-Brexit în luna iulie, subliniind ca pozițiile celor doua parți nu sunt chiar atât de departe ”una de cealalta”, relateaza Reuters.”Nu cred ca suntem…

- Premierul britanic Boris Johnson va participa personal pe 1 iunie la urmatoarea runda de negocieri privind incheierea unui acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, pentru a incerca iesirea din impasul in care se afla aceste tratative, a anuntat miercuri negociatorul sef britanic David Frost, potrivit…

- Boris Johnson (55 de ani), premierul Marii Britanii, se afla in convalescența, dupa ce a suferit de COVID-19 și a fost spitalizat. Politicianul revine treptat-treptat la atribuțiile sale, iar marți l-a sunat pe Donald Trump, președintele SUA. Cei doi au vorbit despre un viitor acord economic post-Brexit…

- Premierul britanic Boris Johnson, care se reface dupa ce a fost spitalizat din cauza infectarii cu noul coronavirus, a avut marti o convorbire telefonica cu presedintele SUA Donald Trump, ceea ce marcheaza inceputul unei reluari a activitatii de catre premierul britanic, a declarat un purtator de cuvant…

- Primul ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a FOST EXTERNAT DUPA O SAPTAMANA DE SPITALIZARE. Johnson a fost pozitiv la un test de COVID-19 și a avut o internare la terapia intensiva in timpul...

- "Ma asteptam la o mai mare asumare de responsabilitate din partea liderilor nationali. Acum avem la dispozitie doua saptamani sa lucram pentru a gasi noi raspunsuri, iar in acest timp speram ca rezervele pe care le-au avut unii vor disparea", a spus David Sassoli, citat intr-un comunicat al PE.…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus și se va auto-izola in Downing Street. El are simptome ușoare și va fi in continuare responsabil de gestionarea crizei de catre guvern, a confirmat un purtator de cuvant al guvernului. „Dupa ce ieri s-a confruntat cu simptome…