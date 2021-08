Ultimul zbor militar al Marii Britanii a parasit Kabulul sambata seara tarziu dupa ce a evacuat peste 15.000 de persoane in cele doua saptamani de cand talibanii au preluat controlul in Afganistan, informeaza Reuters. "Ultimul zbor care transporta personalul Fortelor Armate din Marea Britanie a parasit Kabulul" a anuntat ministerul britanic al apararii. The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq—…